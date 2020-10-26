Доктор Мясников рассказал о болезнях, разрушающих мозг

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал гипертонию главной причиной нарушения когнитивных функций головного мозга.

По словам медика, повышенное кровяное давление является фактором «номер один» для развития деменции и у молодых, и у пожилых людей. Также опасен сахарный диабет, который не только действует по тому же принципу, что и гипертония, но и поражает те же органы: глаза, почки и мозг.

Кроме этого Мясников назвал опасными для мозга прионные инфекции, инкубационный период которых может составлять десятки лет, различные травмы, в том числе автомобильные, посттравматическую энцефалопатию.

Телеведущий отметил, что большинство «болезней-разрушителей» можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни и не пренебрегать походами к врачу. Гипертоникам и диабетикам Мясников посоветовал отказаться от соли, заниматься спортом, правильно питаться и не забывать о регулярном употреблении соответствующих лекарств.

Ранее Мясников заявил, что замедлить старение помогут новые знания. Обучение позволяет обновлять нейронные связи головного мозга, что, в свою очередь, продлевает молодость. Поэтому, например, стоит учить иностранные языки или выполнять сложные физические упражнения.

