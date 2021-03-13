Доктор Мясников раскрыл секрет победы над весенней хандрой

В сложный эпидемиологический и экономический период он рекомендовал «не брать ничего в голову» - постараться меньше волноваться.

Движение и отсутствие переедание позволят, по мнению медика, также сохранить бодрость духа

«И не делать гадости», — отметил также Мясников.

Ранее заболевший опоясывающим лишаем медик рекомендовал людям зрелого возраста систематически сдавать анализы на «пневмококк, грипп, герпес зостер, столбняк/коклюш, гепатит Б, теперь еще и COVID».

