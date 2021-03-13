Доктор Мясников раскрыл секрет победы над весенней хандрой

Не думать о прошлом и не волноваться за будущее, жить настоящим, чтобы преодолеть весеннюю хандру и сезонные трудности. Этот совет врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с URA.RU.

Мясников рассказал, как болезни зубов могут привести к раку

В сложный эпидемиологический и экономический период он рекомендовал «не брать ничего в голову» - постараться меньше волноваться.

Движение и отсутствие переедание позволят, по мнению медика, также сохранить бодрость духа

«И не делать гадости», — отметил также Мясников.

Ранее заболевший опоясывающим лишаем медик рекомендовал людям зрелого возраста систематически сдавать анализы на «пневмококк, грипп, герпес зостер, столбняк/коклюш, гепатит Б, теперь еще и COVID».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
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