Доктор Мясников раскрыл секрет победы над весенней хандрой
Не думать о прошлом и не волноваться за будущее, жить настоящим, чтобы преодолеть весеннюю хандру и сезонные трудности. Этот совет врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с URA.RU.
В сложный эпидемиологический и экономический период он рекомендовал «не брать ничего в голову» - постараться меньше волноваться.
Движение и отсутствие переедание позволят, по мнению медика, также сохранить бодрость духа
«И не делать гадости», — отметил также Мясников.
Ранее заболевший опоясывающим лишаем медик рекомендовал людям зрелого возраста систематически сдавать анализы на «пневмококк, грипп, герпес зостер, столбняк/коклюш, гепатит Б, теперь еще и COVID».
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