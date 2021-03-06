Заболевший Мясников дал совет россиянам

Врач отметил признаки заболевания, которые беспокоили его почти неделю, - сильную ломящую боль в правой лопатке днем и ночью, ломоту и нехарактерную усталость. Мясников признался, что посчитал симптомы проявлением растяжения мышцы, из-за чего не сразу поставил верный диагноз.



«Не уподобляйтесь мне, не забывайте о необходимых людям в возрасте вакцинах! Напоминаю: это пневмококк, грипп, герпес зостер, столбняк/коклюш, гепатит Б, теперь еще и COVID», — рекомендовал эксперт.

По словам Мясникова, «разговор» с болезнью у него будет коротким.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН обвинил «фриков» в низких темпах вакцинации в России.

«Пока что у нас не те показатели по вакцинации. Над этим надо работать. У нас нет дефицита вакцины. И достаточно внятно организовано вакцинирование. Но есть существенная часть людей, которые опасаются или ждут чего-то. Их нужно убедить. Нужно на телевидение приглашать не фриков, а приличных людей, специалистов, которые умеют говорить. И нужна талантливая социальная реклама», - сказал Аграновский.