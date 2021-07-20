Доктор Мясников предупредил о новой опасной мутации COVID-19
Новые мутации коронавирусной инфекции продолжают появляться, и грядущей зимой доминирующим может стать южноафриканский вариант «бета». Об этом сообщил врач, телеведущий Александр Мясников.
Медик отметил, что «все устали от этого КОВИДа», однако «борьба с ним только начинается».
«Новые мутации появляются и будут появляться. Ожидается, что один из мутирующих штаммов — Южно-Африканская "Бета" В.1.351 — может стать доминирующим в грядущую зиму. А вот эффективность существующих вакцин на него значительно ниже», — написал Мясников на своей странице в Instagram.
Медик подчеркнул, что иммунитет от перенесенного коронавируса «может и не защитить» от новых штаммов инфекции. По словам Мясникова, возлагать надежды можно только на вакцинацию, отмечает телеканал «360».
Врач призвал граждан сохранять дистанцию, избегать мест скопления людей и соблюдать другие профилактические меры, сообщает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 770 / сут.
Умерли
150 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 218 / сут.
- В Евросоюзе предложили запретить анонимные электронные кошельки для криптовалют
- Абхазский дипломат поблагодарил офис Зеленского за «признание» независимости республики
- Онищенко призвал наказывать врачей-антиприпивочников
- Козак рассказал, при каком условии Россия вмешается в конфликт на Донбассе
- Колокольцев отстранил начальника главка МВД по Ставропольскому краю
- СМИ: Самолёт Москва-Сочи экстренно вернулся во «Внуково»
- Доктор Мясников предупредил о новой опасной мутации COVID-19
- В России предложили обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты
- В Санкт-Петербурге оценили возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19
- Зюганов подтвердил участие Грудинина на выборах в Госдуму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru