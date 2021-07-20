Доктор Мясников предупредил о новой опасной мутации COVID-19

Новые мутации коронавирусной инфекции продолжают появляться, и грядущей зимой доминирующим может стать южноафриканский вариант «бета». Об этом сообщил врач, телеведущий Александр Мясников.

Медик отметил, что «все устали от этого КОВИДа», однако «борьба с ним только начинается».

«Новые мутации появляются и будут появляться. Ожидается, что один из мутирующих штаммов — Южно-Африканская "Бета" В.1.351 — может стать доминирующим в грядущую зиму. А вот эффективность существующих вакцин на него значительно ниже», — написал Мясников на своей странице в Instagram.

Медик подчеркнул, что иммунитет от перенесенного коронавируса «может и не защитить» от новых штаммов инфекции. По словам Мясникова, возлагать надежды можно только на вакцинацию, отмечает телеканал «360».

Врач призвал граждан сохранять дистанцию, избегать мест скопления людей и соблюдать другие профилактические меры, сообщает РИА ФАН.

