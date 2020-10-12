Доктор Мясников посоветовал россиянам не откладывать жизнь «на потом»
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников призвал в своем Telegram не откладывать жизнь на потом и сам последовал этому примеру.
Доктор подчеркнул, что «трудные времена» не могут считаться оправданием для того, чтобы откладывать жизнь на потом. Он рассказал, что в его гардеробе есть много вещей, которые он не носит, ожидая лучших времен. Мясников заявил, что больше не собирается ничего откладывать.
«Мы ведь так и саму жизнь откладываем: потом, когда-нибудь, вот с понедельника, с Нового года<…>А потом оказывается, что всё уже и позади, а ты так и не прочитал, не поехал, не попробовал, не познал, не увидел», – написал главврач.
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