Доктор Мясников посоветовал не делать КТ всем пациентам с COVID-19

Компьютерная томография не обнаружит следы коронавируса в лёгких пациента при отсутствии у него признаков респираторного заболевания. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главврач столичной ГКБ №71, телеведущий Александр Мясников.

По словам доктора Мясникова, коронавирусная инфекция в большинстве случае проявляется как острое респираторное заболевание, и примерно в 10% случаев протекает как пневмония. Поэтому КТ «бессмысленно в диагностике ковид-ОРЗ».

Врач отметил, что КТ как метод диагностики активно применялся в начале пандемии коронавируса, когда большое количество тестов на COVID-19 давали ложноотрицательный результат. По словам Мясникова, томография помогала медикам подтвердить диагноз.

Доктор Мясников призвал коллег вернуться к докоронавирусному использованию КТ. По мнению врача, компьютерная томография необходима пациентам с пневмонией для определения тяжести заболевания и решения врача о тактике лечения.





