Доктор Мясников назвал способ избежать вирусной пневмонии

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что комбинация нескольких вакцин поможет избежать пневмонии, вызванной коронавирусом и другими инфекциями. Об этом доктор рассказал в эфире YouTube-канала «О самом главном».

По словам Мясникова, люди старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, должны поставить прививки «от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть», отмечает Ura.ru.

Среди необходимых врач назвал вакцины от гриппа, пневмококка, гепатита В и коронавируса. Кроме того, по словам Мясникова, людям с отсутствием или нарушенной функцией селезёнки необходима также вакцина от менингококковой инфекции.

Врач считает, что вакцинация снизит риск тяжёлого течения болезни. Мясников добавил, что в его больнице от осложнений скончались лишь пациенты, не получившие прививки.

