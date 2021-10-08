Вредная субстанция: Мясников раскрыл опасность супов

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерёг от ежедневного употребления горячих супов. Он провёл аналогию по их воздействию на организм с тёплой водой, которую, например, в Японии пьют перед трапезой, чтобы активизировать выделение желудочного сока.

По словам специалиста, горячий суп обладает похожим эффектом, однако это блюдо нельзя назвать абсолютно полезным. «Это сильно соленая, жирная, достаточно калорийная субстанция», – заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

При этом не пояснил, почему все супы должны быть именно такого качества, ведь существуют овощные, вегатерианские и другие лёгкие варианты этого блюда. Так или иначе, Мясников дал совет не делать суп обязательной составляющей своего обеда.

Между тем, большинство диетологов сходятся во мнении, что воздерживаться от употребления супов нет никакой необходимости. Однако есть такие виды супов, которые могут быть противопоказаны людям при некоторых заболеваниях.

Например, при атеросклерозе и заболеваниях сердечно-сосудистой системы не рекомендуется есть супы из жирного мяса, жирной рыбы, субпродуктов и птицы с кожей — они содержат много холестерина. В то же время, людям снарушением обмена фосфора и кальция в организме, наоборот, мясные бульоны принесут пользу.

Людям с ожирением подойдут лёгкие овощные супы или супы с нежирной куриной грудкой или постной индейкой, нежирной рыбой: треской, хеком, судаком, путассу, минтаем.

