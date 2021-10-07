Доктор Мясников предупредил об опасности позеленевшего картофеля

Употребление позеленевшего картофеля может привести к отравлению. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам медика, при выборе картофеля необходимо следить, чтобы продукт не был зеленым или зацветшим. Мясников объяснил, что в зеленоватых частях содержится соланин — ядовитое соединение, и его попадание в организм в больших количествах приводит к отравлению.

Врач добавил, что таким картофелем опасно кормить даже животных, отмечает телеканал «360».

Кроме того, Мясников рекомендовал употреблять картошку в запеченном или отварном виде вместе с кожурой, с которой содержится полезный для профилактики сердечно-сосудистых болезней калий, пишет РИА ФАН.

