Доктор Комаровский предостерег от лечения народной медициной

Проведение у детей ингаляций над горячей картошкой может привести к ожогу дыхательных путей, рассказал в видео на YouTube врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Он отметил, что неоднократно встречал во время своей врачебной практики детей с ожогами дыхательных путей после подобных ингаляций и подчеркнул, что с точки зрения медицины этот способ лечения является неэффективным.