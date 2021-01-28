Доктор Комаровский предостерег от лечения народной медициной
Проведение у детей ингаляций над горячей картошкой может привести к ожогу дыхательных путей, рассказал в видео на YouTube врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Он отметил, что неоднократно встречал во время своей врачебной практики детей с ожогами дыхательных путей после подобных ингаляций и подчеркнул, что с точки зрения медицины этот способ лечения является неэффективным.
Лечение респираторных заболеваний картофельными ингаляциями Комаровский сравнил с поркой ремнем и заключил, что «это одинаково преступно».
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