Доктор Комаровский назвал лучшие способы укрепить иммунитет

По мнению Комаровского, худшие методы укрепления иммунитета — прием биологически активных добавок, иммуномодуляторов и гомеопатии, а также употребление элеутерококка, эхинацеи, лука и чеснока. Кроме того, медик назвал неэффективным использование «амулетов от вирусов».

При этом, как указывает доктор, наиболее эффективные способы повысить иммунитет — полноценные сон и питание, умеренные физические нагрузки, отказ от курения и употребления алкоголя, вакцинация, а также положительные эмоции.

