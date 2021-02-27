Доктор Комаровский назвал лучшие способы укрепить иммунитет

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал самые неэффективные и самые действенные способы повысить иммунитет. Доктор опубликовал список на своей странице в Instagram.

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По мнению Комаровского, худшие методы укрепления иммунитета — прием биологически активных добавок, иммуномодуляторов и гомеопатии, а также употребление элеутерококка, эхинацеи, лука и чеснока. Кроме того, медик назвал неэффективным использование «амулетов от вирусов».

При этом, как указывает доктор, наиболее эффективные способы повысить иммунитет — полноценные сон и питание, умеренные физические нагрузки, отказ от курения и употребления алкоголя, вакцинация, а также положительные эмоции.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗдоровьеИммунитет Врачи
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