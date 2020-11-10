ВОЗ ожидает до конца года «многообещающую» вакцину Pfizer

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает очень перспективной вакцину от коронавируса, которую разрабатывает компания Pfizer в сотрудничестве с BioNTech. Руководитель ВОЗ рассчитывает, что субстанцию можно будет начать применять для прививки уже к началу будущего года.

Об этом Гебреисус заявил в рамках возобновлённой 73 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он также выразил надежду, что в ближайшее время в мире будет появляться больше вакцин.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин анонсировал скорое появление уже третьей отечественной вакцины от COVID-19. Он выразил уверенность, что она будет безопасной, как и две предыдущие уже зарегистрированные.

Вместе с тем, в январе 2021 года могут появиться свидетельства о возможных сильных побочных эффектах вакцины от COVID-19. Об этом предупредил профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрия Кулиш, передает Ura.ru.

Такой же точки зрения придерживается и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, молекулярный биолог Сергей Нетесов. Он также опасается, что часть вакцин не будет создавать антитела и окажутся «пустышкой» - будут бесполезны в борьбе с коронавирусом.

