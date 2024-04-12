Для реабилитации москвичей используют космические технологии

В реабилитационных центрах Москвы успешно применяют космические разработки для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья или перенесшим тяжелые травмы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, современные технологии открывают новые возможности в области реабилитации. В их числе оборудование, созданное учёными аэрокосмической сферы. Например, антигравитационная беговая дорожка, созданная для занятий спортом на МКС во время длительных полетов, оказалась эффективна и для реабилитации.

Находясь на таком тренажере, человек оказывается в условиях частичной невесомости, благодаря чему гравитационная нагрузка на суставы и мышцы уменьшается. Занятия на ней активно применяют в Научно-практическом реабилитационном центре. Дорожку можно использовать и на ранних этапах реабилитации, и для дальнейших курсов роботизированной терапии ходьбы.

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Другая космическая разработка — барокамера, которая работает на контролируемом изменении атмосферного давления. Аппарат применяется в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой. Доказано , что воздействие на организм кислорода под повышенным давлением облегчает состояние людей. Подобные сеансы показаны, в том числе людям со спинальными травмами или перенесшим инсульт. В условиях барокамеры в несколько раз увеличивается концентрация кислорода в крови, улучшается метаболизм, ускоряются процессы заживления, снижается внутричерепное давление, укрепляется иммунитет.

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Фото: t.me/roscosmos_gk
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