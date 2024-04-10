«Репутация или хайп?»: Хирург призвал коллегу извиниться за «валентинку» из кожи

«Мое отношение к подобным ситуациям с точки зрения медицинской и человеческой этики скорее негативное. У медицинского работника (тем более врача) должно быть понимание о деонтологии — науке о взаимодействии между специалистами, между врачом и пациентом. Главный принцип нашей работы — “не навреди”, поэтому наши действия, наши слова всегда под пристальным вниманием», — сказал Снигирь.

Пластический хирург признал, что у медиков есть свой профессиональный юмор, однако он не должен быть бестактным и обидным для окружающих.

«Во врачебной среде есть свой юмор, своя культура поведения, обусловленная спецификой работы, но понятно, что он не несет в себе деструктива или негатива. Он может быть непонятным окружающим, не имеющим отношения к медицинской среде, но ни в коем случае не должен быть обидным или воспринятым как-то негативно. Поступок Курманбаева вряд ли относится к профессиональному врачебному юмору, потому что он со всех точек зрения, конечно, вызывает большие вопросы. Это недостаточно трезвая оценка такого поведения со стороны доктора с точки зрения именно пациентов», — добавил медик.

Врач призвал своего коллегу принести извинения пациентам.

«Думаю, что доктор, который таким своим поведением нанес людям определенный моральный вред, должен извиниться, еще раз подумать о своей значимости в глазах пациентов, понять, что они важнее всего в нашей работе, и сделать выводы о допустимости или недопустимости тех или иных вещей», — заявил собеседник НСН.

Снигирь напомнил, что пластическая хирургия — не только одна из самых высокооплачиваемых, но и современная, инновационная и ответственная специальностей.

«Мы берем ответственность не только за здоровье наших пациентов, но и за их красоту, внешность. Пластическая хирургия всегда на самом острие. Поэтому каждый уважающий себя специалист должен задумываться о собственной репутации. Каждым своим аморальным поступком медик на одну чашу весов ставит славу и известность, хайп, на другую — собственную репутацию. Прежде чем вновь обратиться к нему после этого, потенциальные пациенты лишний раз подумают, тот ли это специалист, которому можно доверить свою внешность, свое здоровье, тот ли это специалист, который будет внимательно относиться к реабилитации после пластической операции, будет ли он внимателен к пациенту, будет ли он человеколюбив, отвечает ли он моральным качествам врача. Скорее всего, если специалист будет действовать аморально, выбор пациентов будет не в его пользу», — подытожил он.

Ранее юрист клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова «Ай Кью Пластик» Кристина Высоцкая заявила, что учреждение не закроют после проверки Росздравнадзора.

