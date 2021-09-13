Диспансеризация в павильонах «Здоровая Москва» доступна бесплатно до конца сентября

Павильоны «Здоровая Москва» будут принимать москвичей на диспансеризацию до конца сентября, пока сохраняется относительно тёплая погода. Об этом НСН сообщила доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева. В программу добавили углублённую диспансеризацию для переболевших COVID-19 и ещё более 10 исследований.

«Это дополнительная деспансеризация взрослых для тех, кто не болел коронавирусной инфекцией, определение факторов риска сердечно-сосудистой патологии. Это также скрининг наиболее распространённых онкологических заболеваний. Речь идёт об аденоме предстательной железы у мужчин, раке шейки матки и молочных желёз у женщин, новообразованиях кожи. Кроме того, проводится проверка кишечника посредством исследования кала на скрытую кровь», - рассказала главврач поликлиники № 2.

Пройти деспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» можно бесплатно, при наличии столичного полиса обязательного медицинского страхования или прикрепления к городской поликлинике. Понадобится только паспорт, для удостоверения личности. Там также можно сделать прививку от коронавируса.