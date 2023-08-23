Директор ИЗМИРАН Кузнецов предупредил о магнитной буре после 25 августа
После 25 августа ожидается сильная магнитная буря, заявил RT директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов.
По его словам, Солнце приближается к максимуму своей активности, пик которого ожидается в 2024 году, однако, по некоторой информации, максимум повышенной солнечной и геомагнитной активности может быть и в конце текущего года.
Кузнецов отметил, что метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья.
Ранее стало известно, что магнитная буря на Земле стала очень сильной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru