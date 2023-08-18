Врач Новоселов: кондиционер и отъезд на дачу могут спасти жизнь пожилым при жаре

По его словам, порядка 90% пожилых людей умирают в жару. Врач разъяснил, что это связано с их сниженной способностью приспособиться к экстремальным условиям.

Новоселов дал советы пенсионерам, которые могут обеспечить их физический комфорт. Так, по словам врача, кондиционер может сильно снизить риски для здоровья. Также помочь пожилым людям справиться с жаркой может отъезд на дачу.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что ближайшие выходные поставят точку в купальном сезоне в Москве, а перед «бабьим летом» придется ощутить дискомфорт.

