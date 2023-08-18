Врач Новоселов: кондиционер и отъезд на дачу могут спасти жизнь пожилым при жаре
Отъезд на дачу, кондиционер и употребление чистой воды могут спасти жизнь пожилым людям во время аномальной жары, рассказал врач-гериатр, невролог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, порядка 90% пожилых людей умирают в жару. Врач разъяснил, что это связано с их сниженной способностью приспособиться к экстремальным условиям.
Новоселов дал советы пенсионерам, которые могут обеспечить их физический комфорт. Так, по словам врача, кондиционер может сильно снизить риски для здоровья. Также помочь пожилым людям справиться с жаркой может отъезд на дачу.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что ближайшие выходные поставят точку в купальном сезоне в Москве, а перед «бабьим летом» придется ощутить дискомфорт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru