Диетологи дали совет, как сбросить лишний вес после праздников
Диетологи рекомендовали бля снижения веса после праздничных каникул устраивать сытные и вкусные разгрузочные дни, создающие при этом нехватку калорий, передает РИА Новости.
Одним из таких блюд могут быть диетические голубцы, считает врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко.
«Необходимо взять нежирное мясо — курицу, идейку или телятину, — грибы и, соответственно, капустный лист. У нас получатся голубцы, в которых будет 40-50 килокалорий на 100 граммов. При этом блюдо будет содержать и белок, и углеводы, и клетчатку», — заявил Обложко.
Диетолог-эндокринолог Майра Рау напомнила принцип «здоровой тарелки», когда человек ест дома или в гостях.
«Разделите мысленно тарелку на 3-4 части: одну треть — одну вторую тарелки наполните овощами и фруктами, четверть — одну треть — крупами, картофелем, пастой или хлебом, и четверть — одну треть — белковым продуктом, например, бобовыми, рыбой, птицей, мясом, творогом», — рекомендовала эксперт.
Диетологи категорически выступили против голодания для сброса лишнего веса. Также они напомнили о бессмысленном использовании слабительных и мочегонных препаратов, которые не влияют на объем жировой массы в организме человека.
Ранее спортивный врач и тренер по физической подготовке Ринат Акбаров заявил, что уборка снега является хорошей кардионагрузкой, во время которой прокачиваются мышцы икр, стоп и бёдер, сообщает «Вечерняя Москва».
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