Диетолог заявила о пользе рыбы и граната для мужского либидо

Повысить половое влечение мужчинам помогут продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты, рассказала диетолог-эндокринолог Алена Барредо.

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По ее словам, такие продукты улучшают синтез тестостерона и состояние сосудистых клеток. Мужчине нужно обязательно иметь в рационе рыбу, подчеркнула эксперт.

«Это может быть кета, горбуша, чавыча, сельдь, скумбрия, анчоусы, барабулька и так далее», - цитирует специалиста «Газета.Ru».

Также она рекомендует есть гранат. Он содержит антиоксиданты, витамин С, цинк и селен, которые улучшают выработку тестостерона.

По словам эксперта, для улучшения потенции стоит употреблять тыквенные семечки, мускатный орех и перепелиные яйца.

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ФОТО: РИА Новости
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