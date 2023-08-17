Диетолог заявила о пользе рыбы и граната для мужского либидо
Повысить половое влечение мужчинам помогут продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты, рассказала диетолог-эндокринолог Алена Барредо.
По ее словам, такие продукты улучшают синтез тестостерона и состояние сосудистых клеток. Мужчине нужно обязательно иметь в рационе рыбу, подчеркнула эксперт.
«Это может быть кета, горбуша, чавыча, сельдь, скумбрия, анчоусы, барабулька и так далее», - цитирует специалиста «Газета.Ru».
Также она рекомендует есть гранат. Он содержит антиоксиданты, витамин С, цинк и селен, которые улучшают выработку тестостерона.
По словам эксперта, для улучшения потенции стоит употреблять тыквенные семечки, мускатный орех и перепелиные яйца.
Ранее психолог Марина Гладышева объяснила сложность отказа от вредных привычек привязанностью на уровне гормонов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко: Зеленский «сидел в погребе», когда ВС РФ стояли у Киева
- Поздняков заявил о русофобской политике главы World Athletics
- ЦСКА и «Бешикташ» договорились о переходе Зайнутдинова в турецкий чемпионат
- «Прикрой меня»: Лукашенко рассказал о просьбе Путина за день до СВО
- Украина внесла компанию-владельца AliExpress в список «спонсоров войны»
- Лукашенко выразил уверенность в переизбрании Путина
- Лукашенко: ВС РФ вошли на Украину с территории Белоруссии
- Лукашенко призвал к переговорам по Украине без предварительных условий
- США ввели повторные санкции против четырёх граждан РФ
- Диетолог заявила о пользе рыбы и граната для мужского либидо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru