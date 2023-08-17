Диетолог заявила о пользе рыбы и граната для мужского либидо

По ее словам, такие продукты улучшают синтез тестостерона и состояние сосудистых клеток. Мужчине нужно обязательно иметь в рационе рыбу, подчеркнула эксперт.

«Это может быть кета, горбуша, чавыча, сельдь, скумбрия, анчоусы, барабулька и так далее», - цитирует специалиста «Газета.Ru».

Также она рекомендует есть гранат. Он содержит антиоксиданты, витамин С, цинк и селен, которые улучшают выработку тестостерона.

По словам эксперта, для улучшения потенции стоит употреблять тыквенные семечки, мускатный орех и перепелиные яйца.

Ранее психолог Марина Гладышева объяснила сложность отказа от вредных привычек привязанностью на уровне гормонов, передает «Радиоточка НСН».

