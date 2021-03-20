Диетолог развеяла миф о вреде картофеля
Картофель не является калорийным продуктом, и отказываться от него не стоит. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказала диетолог Мария Шубина.
Эксперт отметила, что корнеплод обладает довольно высоким гликемическим индексом и способен быстро поднять уровень сахара в крови.
Также диетолог заметила, что чрезмерное употребление картофеля может грозить заболеваниями сердца и сосудов, однако посоветовала не отказываться от овоща, а выбирать молодой картофель, у которого не такой высокий гликемический индекс.
Кроме того, Шубина рассказала, как употреблять корнеплод без вреда для здоровья. Диетолог порекомендовала готовить его в мундире или сочетать с другими овощами, чтобы добавить клетчатки. Также эксперт посоветовала не измельчать картофель, так как измельченный продукт усваивается быстрее.
Шубина сообщила, что картофель не стоит разваривать или есть горячим. Кроме того, диетолог рекомендовала добавить к корнеплоду жиры и белок: например, сливочное масло, рыбу или мясо.
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