В России нет экологически чистого картофеля, считают в Госдуме
Депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что в России нет экологически чистого картофеля.
Пальмовое масло используется при изготовлении многих продуктов питания и зачастую производители не указывают его в составе продукта. В то же время оно приводит к росту холестерина в крови и болезнями сердечно-сосудистой системы. С переходом российских школ на обязательное питание детей в школах эта проблема встала и тут, ведь госзакупки услуг по школьному питанию идут по принципу самой низкой цены.
Депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что в России нет экологически чистого картофеля.
«Я три года уже не кушаю картофель, потому что у нас нет картофеля, которого бы не обрабатывали химикатами, в том числе против колорадского жука. Колорадский жук – с панцирем, чтобы его убить, мы применяем инсектициды. Колорадский жук падает, но ведь химикат то остается на растении и в почве, впитывается в него. Поэтому я картофель и не кушаю», - сказал депутат.
По его словам, есть ряд культур, которые для своего выращивания не требуют инсектицидов и химикатов. Это горох и бобовые.
«Они сами насыщают почву азотом, инсектициды к ним не применяются, а в его состав входит 30% белка. Второй продукт – гречиха, полезный продукт и не требует синтетического азота», - сказал депутат.
По его словам, он и сам питается этим в его рационе 70% гороха и 30% гречихи, он даже вес сбросил.
Третий полезный продукт – овес, его никто химикатами не травит и не удобряет, он используется для завершения цикла севооборота, напомнил профессор. Также и полба – очень полезный продукт, это пшеница с кожурой.
«Недалек тот день, когда на основе сои и гороха будет у нас и мясо. Оно уже есть! Только на полках еще нет появилось», - заключил парламентарий.
Сибагатуллин ранее рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что пальмовое масло – полезный и здоровый продукт питания.
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