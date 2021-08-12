Диетолог рассказала, сколько можно есть красного мяса

По словам диетолога, в небольшом кусочке красного мяса содержится суточная норма железа. Чтобы набрать эту норму с растительной пищей, придется съесть три килограмма яблок с зеленой кожурой или килограмм гречневой каши.

Бережная отметила, что людям, ведущим активный образ жизни, мяса нужно больше, чем, например, работникам офиса. В среднем, по ее словам, для здорового человека совершенно безопасно съедать в неделю до 400-500 граммов красного мяса. А вот тем, у кого есть лишний вес, высокий уровень холестерина, заболевания сердечно-сосудистой системы от жирных сортов красного мяса лучше отказаться. Трансжиры, которые в нем есть, могут откладываться в виде холестериновых бляшек и ухудшать качество сосудов.

Между тем ученые обнаружили, что люди, регулярно употребляющие орехи, меньше страдают от различных заболеваний и дольше живут, передает РИА ФАН.

