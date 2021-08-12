Диетолог рассказала, сколько можно есть красного мяса

В красном мясе содержится большое количество полезных веществ, необходимых человеку для поддержания здоровья. Об этом рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Речь идет о говядине и баранине, которые богаты железом, селеном, витаминами группы В и незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами. Эти вещества необходимы для поддержания иммунной, центральной нервной и мышечной систем.

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По словам диетолога, в небольшом кусочке красного мяса содержится суточная норма железа. Чтобы набрать эту норму с растительной пищей, придется съесть три килограмма яблок с зеленой кожурой или килограмм гречневой каши.

Бережная отметила, что людям, ведущим активный образ жизни, мяса нужно больше, чем, например, работникам офиса. В среднем, по ее словам, для здорового человека совершенно безопасно съедать в неделю до 400-500 граммов красного мяса. А вот тем, у кого есть лишний вес, высокий уровень холестерина, заболевания сердечно-сосудистой системы от жирных сортов красного мяса лучше отказаться. Трансжиры, которые в нем есть, могут откладываться в виде холестериновых бляшек и ухудшать качество сосудов.

Между тем ученые обнаружили, что люди, регулярно употребляющие орехи, меньше страдают от различных заболеваний и дольше живут, передает РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДиетологМясо
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