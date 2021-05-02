Диетолог рассказала о безопасном выходе из поста

«Должно быть максимальное пережевывание белка в полости рта, чтобы помочь организму усвоить, расщепить белки. Нельзя запивать еду водой, а за 20-30 минут до еды обязательно нужно выпить стакан воды с небольшим количеством лимонного сока. Это усилит кислотность соляной кислоты, которая начнет активнее расщеплять белки»,- рекомендовала Мойсенко.

Диетолог посоветовала вернуть в рацион вначале мясо на пару, отварное, а затем уже приготовленное на костре или жареное. Главное, чтобы на гарнир было много овощей, отметила она.

«Если вы сразу накинетесь на шашлык, то выбирайте кусок без пережаренных краев и подкрепите это зеленью, овощами. Важно, чтобы сочетание белка животного вместе с овощами было 1:2, то есть овощей должно быть в два раза больше», - заявила эксперт.

Также специалист отметила необходимость избегать сочетание белков с жирами, по возможности не торопиться с поеданием жирных и жареных блюд, а также любых копченостей, соли и специй. Особенно важно соблюдать рекомендации людям, страдающим заболевания желудочно-кишечного тракта.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва на пресс-конференции НСН предупредила об опасности пасхальных куличей.

«Нас ждет высококалорийный праздник, как и все праздники в России, исходя из особенностей национальной кухни. Я призываю использовать менее жирный творог, который менее калорийный и содержит больше белка. Кулич – это тоже высококалорийный продукт. Надо понимать, что он является источником углеводов, зачастую пустых углеводов», - сказала Шмелева.

