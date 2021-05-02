Диетолог рассказала о безопасном выходе из поста
Постепенное возвращение от постной пищи к мясу и другим белковым продуктам животного происхождения обеспечит выработку необходимых ферментов в организме для их переработки. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко.
«Должно быть максимальное пережевывание белка в полости рта, чтобы помочь организму усвоить, расщепить белки. Нельзя запивать еду водой, а за 20-30 минут до еды обязательно нужно выпить стакан воды с небольшим количеством лимонного сока. Это усилит кислотность соляной кислоты, которая начнет активнее расщеплять белки»,- рекомендовала Мойсенко.
Диетолог посоветовала вернуть в рацион вначале мясо на пару, отварное, а затем уже приготовленное на костре или жареное. Главное, чтобы на гарнир было много овощей, отметила она.
«Если вы сразу накинетесь на шашлык, то выбирайте кусок без пережаренных краев и подкрепите это зеленью, овощами. Важно, чтобы сочетание белка животного вместе с овощами было 1:2, то есть овощей должно быть в два раза больше», - заявила эксперт.
Также специалист отметила необходимость избегать сочетание белков с жирами, по возможности не торопиться с поеданием жирных и жареных блюд, а также любых копченостей, соли и специй. Особенно важно соблюдать рекомендации людям, страдающим заболевания желудочно-кишечного тракта.
Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва на пресс-конференции НСН предупредила об опасности пасхальных куличей.
«Нас ждет высококалорийный праздник, как и все праздники в России, исходя из особенностей национальной кухни. Я призываю использовать менее жирный творог, который менее калорийный и содержит больше белка. Кулич – это тоже высококалорийный продукт. Надо понимать, что он является источником углеводов, зачастую пустых углеводов», - сказала Шмелева.
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