Диетолог рассказала, как правильно употреблять десерты

По её словам, сладкие десерты обычно содержат большое количество жиров и углеводов, причем «не всегда правильных». Злоупотребление калорийными продуктами вредит организму. Чтобы контролировать количество съеденных сладостей, эксперт советует правильно выбирать время для десерта, сообщает радио Sputnik.

Лучше всего употреблять десерт после обычной еды, чем вместо нее. Кроме того, значение имеет состав основного блюда. Перед сладким десертом лучше насытиться белковой пищей с обильным овощным гарниром, в котором есть клетчатка.

Как считает депутат Госдумы Виталий Миронов, производителей вредных продуктов нужно обязать указывать на упаковке данные о содержании вредных веществ и предупреждения о риске возникновения патологий при его чрезмерном потреблении.

