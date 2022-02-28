Диетолог рассказала, чем могут быть опасны блины

Традиционное угощение Масленицы, которая будет продолжаться с 28 февраля по 6 марта — довольно тяжелая пища, и некоторым категориям стоит отказаться от блинов или ограничить их потребление.

«Во-первых, это противопоказано группам людей, у которых есть проблемы с ЖКТ типа панкреатита. Блины и любая мучная продукция — достаточно тяжелая пища. Тем более блины часто едят со сладкой начинкой: медом, вареньем и сгущенкой. Это для перечисленных категорий вдвойне опасно», — указала диетолог.

Писарева отметила, что блины содержат много сахара и имеют высокий гликемический индекс, поэтому они противопоказаны пациентам с сахарным диабетом, отклонениями от нормального уровня чувствительности к инсулину, ожирением и лишним весом, метаболическим синдромом.

Диетолог рекомендовала не есть блины каждый день Масленичной недели.

«Эта пища очень тяжелая и калорийная. Калорийность одного блина без всяких топпингов и начинки составляет примерно 200 ккал. Если перебарщивать, то за один прием пищи можно съесть чуть ли не суточную норму. Хороший вариант — есть блины только в первый и последний дни Масленицы», — добавила эксперт.

