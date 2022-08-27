Диетолог раскрыла полезные свойства имбиря для пищеварения

Имбирь является пищевым спазмолитиком, а также природным успокоительным средством, он способен помочь организму бороться с заболеваниями. Об этом 27 августа рассказала диетолог Олеся Фролова в беседе с Газетой.ru.

Иммунологи оценили пользу имбиря и чеснока в борьбе с вирусами

«Имбирь — отличное спазмолитическое средство. Если у вас несварение желудка, выпейте чашку имбирного чая, и вы сразу же почувствуете облегчение, причем с долговременном эффектом», — gподчеркнула специалист.

По ее словам, имбирь успокаивает воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, помогает снять головную боль из-за нервного напряжения, способен вывести из мышц избыток молочной кислоты, накопленной из-за стресса.

Также Олеся Фролова напомнила о целебных свойствах имбиря при лечении ОРВИ.

«Имбирь укрепляет иммунную систему, уничтожает вирусы, бактерии и паразитов, восстанавливает ДНК и увеличивает выработку организмом витамина B12», — подчеркнула диетолог.

Ранее телеканал «РЕН ТВ» сообщал, что имбирь может подавлять аутоиммунные заболевания.

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ФОТО: ru.wikipedia.org
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