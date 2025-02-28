Диетолог предупредила об опасности диет для здоровья
Врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила в интервью NEWS.ru, что для снижения веса не нужно обращаться к какой-то конкретной диете, поскольку жесткие ограничения могут не привести к устойчивому результату, однако способны спровоцировать проблемы со здоровьем.
По словам врача, сейчас все более популярными становятся интервальное голодание и кето-диета, однако не стоит рассчитывать на безопасный и быстрый эффект от них.
«Никакая суперлегкая быстрая диета не поможет вам в считаные месяцы. Если кто-то что-то вам обещает, это не про удержание результата. Это, как правило, либо обман, либо ведет к потере здоровья», — предупредила диетолог, отметив, что эффективнее всего будет научиться «дружить с едой».
В частности, отметила Дианова, несбалансированные и ограничительные диеты повышают риск развития мочекаменной и желчнокаменной болезней, приводят к эффекту «йо-йо» (вес возвращается с избыточной силой после резкого похудения) и вызывают запоры. При этом каждое последующее похудение дается все сложнее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru