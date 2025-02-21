Диетолог призвала ограничивать потребление фруктов при похудении
Фруктоза, которая содержится во фруктах, может активизировать аппетит, потому стоит контролировать употребление подобных продуктов при похудении, заявила диетолог, нутрициолог София Кованова.
«Когда речь идет о низкоуглеводной диете, фрукты тоже идут в расчет», - пояснила она в беседе с aif.ru.
Как добавил Кованова, тем, кто выбрал для себя кремлевскую либо кето-диету стоит сократить число фруктов в рационе.
Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал «Радиоточке НСН», что диета является лечением, которое должен назначить врач подходящей специализации, и призвал не заниматься самолечением, чтобы не навредить своему здоровью.
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