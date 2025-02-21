Диетолог призвала ограничивать потребление фруктов при похудении

«Когда речь идет о низкоуглеводной диете, фрукты тоже идут в расчет», - пояснила она в беседе с aif.ru.

Как добавил Кованова, тем, кто выбрал для себя кремлевскую либо кето-диету стоит сократить число фруктов в рационе.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал «Радиоточке НСН», что диета является лечением, которое должен назначить врач подходящей специализации, и призвал не заниматься самолечением, чтобы не навредить своему здоровью.

