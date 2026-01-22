Диетолог посоветовала есть рыбу для восстановления после праздников

Регулярное употребление рыбы помогает быстрее восстановиться после новогодних праздников и вернуться в форму. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог Алена Парецкая, отметив, что рыбу стоит включать в рацион не реже двух–трех раз в неделю.

По ее словам, рыба обеспечивает организм белком и полиненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют нормализации обмена веществ после периода несбалансированного питания. Белок надолго дает чувство сытости, снижает тягу к вредным перекусам и требует больше энергии на усвоение, что мягко стимулирует метаболизм.

Парецкая указала, что одним из наиболее сбалансированных по составу продуктов является минтай. В 100 граммах содержится около 19 граммов белка, что составляет почти треть суточной нормы. Жирные сорта рыбы, такие как сельдь и скумбрия, по словам специалиста, являются источниками омега-3 жирных кислот, которые помогают снижать уровень «плохого» холестерина и способствуют нормализации веса.

Помимо этого, диетолог отметила, что рыба богата йодом, необходимым для работы щитовидной железы, а также селеном, цинком и витаминами группы B. Она рекомендовала сочетать рыбные блюда с зелеными листовыми овощами, овощами на пару, квашеной капустой, зелеными яблоками и лимоном для усиления пользы рациона, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
