Диетолог посоветовала есть рыбу для восстановления после праздников

Регулярное употребление рыбы помогает быстрее восстановиться после новогодних праздников и вернуться в форму. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог Алена Парецкая, отметив, что рыбу стоит включать в рацион не реже двух–трех раз в неделю.

По ее словам, рыба обеспечивает организм белком и полиненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют нормализации обмена веществ после периода несбалансированного питания. Белок надолго дает чувство сытости, снижает тягу к вредным перекусам и требует больше энергии на усвоение, что мягко стимулирует метаболизм.