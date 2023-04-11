Диетолог перечислила золотые правила быстрого похудения

Так, по мнению эксперта, питаться нужно трижды в день, при этом в рационе обязательно должна быть белковая пища (мясо, рыба, творог, яйца), а количество углеводов должно снижаться в течение дня. Фрукты можно есть после завтрака, а сладкое — лишь после приема пищи. И то, и другое нельзя есть после 14:00, отметила Волынкина.

Также диетолог добавила, что в последний раз принять пищу можно за три-четыре часа до сна. Немаловажно соблюдение питьевого режима, подчеркнула тренер: за день нужно употреблять 30 мл воды на килограмм веса.

Отметила эксперт и важность для очищения организма разгрузочного дня (не более 500 ккал за день).

Сон — также немаловажная составляющая успешного похудения, подчеркнула диетолог. Спать нужно не менее восьми часов при закрытых шторах. Это поможет привести организм в состояние покоя и расслабить нервную систему.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева заявила, что супы особенно полезны для детей и пожилых людей, а также помогают усвоить минеральные вещества. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

