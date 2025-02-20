Диетолог опровергла миф о вреде молока

По ее словам, эти заявления беспочвенны, кроме того, отказ от молочных продуктов может лишить организм ряда важных элементов, в частности, кальция, который особенно необходим детям и подросткам (кальций способствует росту костей), беременным и кормящим женщинам ля восполнения затрат организма, а также пожилым людям для профилактики остеопороза. Чтобы получить суточную норму кальция, нужно каждый день употреблять от двух до трех порций молочных продуктов.

Кроме того, отметила Михалева, молоко является отличным источником легкоусвояемого белка, обеспечивающего организм аминокислотами. Это особенно важно для детей и подростков, спортсменов, пожилых людей, а также женщин детородного возраста.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Артур Бернацкий рассказал, какой кофе несет вред для человека. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

