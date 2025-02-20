Диетолог опровергла миф о вреде молока
Врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева назвала в интервью изданию «Газета.Ru» мифом разговоры о вреде молока и молочных продуктов, которые якобы могут привести к проблемам с пищеварением, ожирению и аутоиммунным заболеваниям.
По ее словам, эти заявления беспочвенны, кроме того, отказ от молочных продуктов может лишить организм ряда важных элементов, в частности, кальция, который особенно необходим детям и подросткам (кальций способствует росту костей), беременным и кормящим женщинам ля восполнения затрат организма, а также пожилым людям для профилактики остеопороза. Чтобы получить суточную норму кальция, нужно каждый день употреблять от двух до трех порций молочных продуктов.
Кроме того, отметила Михалева, молоко является отличным источником легкоусвояемого белка, обеспечивающего организм аминокислотами. Это особенно важно для детей и подростков, спортсменов, пожилых людей, а также женщин детородного возраста.
Ранее гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Артур Бернацкий рассказал, какой кофе несет вред для человека. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США выразили недовольство позицией Украины по сделке по полезным ископаемым
- В Ставрополе начали проверку после аварийной посадки вертолета санавиации
- Глава Renault допустил возвращение компании в Россию
- Мутацию вируса птичьего гриппа обнаружили в Сахалинской области
- СМИ: Воры похитили единственную в мире овцу-художницу в Южной Африке
- Суды выслали из России на треть больше нелегальных мигрантов
- Red Hot Chili Peppers оценили свое творчество в 350 млн долларов
- В России предложили ввести залог для обвиняемых в экономических преступлениях
- Диетолог опровергла миф о вреде молока
- В полиции рассказали о новой схеме мошенников с кодом от домофона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru