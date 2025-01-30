Диетолог объяснила пользу завтрака для здоровья
Врач-диетолог Кристина Пришвина в интервью телеканалу «Москва 24» рассказала о пользе завтрака.
Так, у тех, кто регулярно завтракает, на протяжении дня фиксируется более стабильный уровень глюкозы и инсулина. Это снижает раздражительность и усталость и улучшает работоспособность.
Кроме того, завтрак помогает снизить количество потребляемой в течение дня пищи, поскольку стабилизирует уровень регулирующих аппетит гормонов.
Ранее врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что нашумевший дубайский шоколад противопоказан людям с аллергией и проблемами с желчным пузырем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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