Диетолог объяснила пользу завтрака для здоровья

Так, у тех, кто регулярно завтракает, на протяжении дня фиксируется более стабильный уровень глюкозы и инсулина. Это снижает раздражительность и усталость и улучшает работоспособность.

Кроме того, завтрак помогает снизить количество потребляемой в течение дня пищи, поскольку стабилизирует уровень регулирующих аппетит гормонов.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что нашумевший дубайский шоколад противопоказан людям с аллергией и проблемами с желчным пузырем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

