Диетолог объяснила, как избавиться от двойного подбородка

По её словам, в первую очередь необходимо ввести в рацион рыбу и морепродукты, параллельно отказавшись от жирной пищи, фастфуда, сладких газированных напитков, жареных продуктов и кондитерских изделий.

Эксперт также отметила важность физических нагрузок, таких как бег, скакалка, прыжки, выпады и иные аэробные нагрузки.

Соломатина добавила, что третьим обязательным пунктом для избавления от второго подбородка является здоровый сон не менее восьми часов, без которого первые два совета «абсолютно бесполезны».

Ранее разработчик приложения Ornament Health AG выяснил, что почти половина россиян, соблюдающих диету, отмечают у себя признаки тревожности, панических состояний и проблемы с памятью, сообщает RT.

