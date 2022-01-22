Диетолог: Животные жиры помогают бороться с «омикроном»

Употребление в пищу таких жиров актуально во время распространения омикрон-штамма коронавируса. Это создает в организме щелочную среду, которая снижает активность вирусов и бактерий, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Диетолог рекомендовала добавить животные жиры в утренний рацион.

«Одна из главных функций животных жиров в организме — дыхательная. Альвеолярный аппарат легочной ткани выстлан сурфактантом, в основе которого более 90% насыщенных жиров. Качество же сурфактанта определяет воздушность легких, безупречность газообмена и оксигенации организма. Липидная мантия каждой клетки, то есть ее клеточная мембрана, в состав которой тоже входят насыщенные жиры, поддержит клеточный иммунитет, что не позволит вирусу реплицировать и быстро распространяться», — пояснила Королева.

Также диетолог напомнила, что животные жиры являются источником витамина А. Он стимулирует выработку клеток, которые уничтожают вредные бактерии и вирусы, а также помогают организму синтезировать витамин Е, имеющий свойства антиоксиданта.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что после COVID-19 организм человека нуждается в питательных веществах. Об этом сообщает телеканал «360». По его словам, с помощью некоторых продуктов можно быстрее восстановиться после заболевания. Крайне важно уделять внимание продуктам, богатыми витамином D и содержащих антоциан. Это вещество способствует противосвертывающему действию крови.

