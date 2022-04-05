Диетолог назвала продукты для укрепления иммунитета весной

По ее словам, поддержать иммунную систему в весенний сезон помогут жирные сорта рыбы, например, скумбрия и лосось, а также бурый рис, который укрепляет организм и помогает ему перестроиться.

«Полезные свойства бурого риса заключаются в том, что он содержит много клетчатки, триптофана — аминокислоты, которая является предшественником мелатонина и серотонина. Именно этот продукт помогает улучшить сон и настроение, особенно в этот неустойчивый апрельский период», - подчеркнула эксперт.

Соломатина отметила, что весной также следует употреблять много зелёных овощей, так как содержащийся в них хлорофилл «помогает восстановить pH крови и очищает клетки от бактерий». Она добавила, что что сочетание всех трёх продуктов позволит «разом получить полезный витаминный микс».

Ранее Соломатина заявила, что гипертоникам не следует есть солёную еду, и посоветовала вместо соли добавлять в пищу специи, сообщает RT.