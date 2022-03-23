Диетологи рассказали о методе утоления голода без еды
Утолить голод можно путем употребления теплой воды. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.
По ее словам, мозг можно «обмануть» и другими теплыми напитками - например, цикорием. Диетолог рассказала, что это позволяет не только смывать желудочный сок, но и заполнять желудок. При этом объем в нем тормозит выработку гормона голода – грелина.
Соломатина отметила, что это помогает при похудении, так как позволяет дольше обходиться без еды. При этом диетолог предупредила, что холодная вода действует в обратную сторону, стимулируя перистальтику кишечника. В связи с этим непереваренная еда быстрее проходит в организме, не успевая всасываться, поэтому человек снова хочет есть.
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