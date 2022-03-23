Диетологи рассказали о методе утоления голода без еды

Утолить голод можно путем употребления теплой воды. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Диетолог: Из-за ухода сетей фастфуда тенденция к ожирению может замедлиться

По ее словам, мозг можно «обмануть» и другими теплыми напитками - например, цикорием. Диетолог рассказала, что это позволяет не только смывать желудочный сок, но и заполнять желудок. При этом объем в нем тормозит выработку гормона голода – грелина.

Соломатина отметила, что это помогает при похудении, так как позволяет дольше обходиться без еды. При этом диетолог предупредила, что холодная вода действует в обратную сторону, стимулируя перистальтику кишечника. В связи с этим непереваренная еда быстрее проходит в организме, не успевая всасываться, поэтому человек снова хочет есть.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://www.pexels.com
ТЕГИ:ДиетаРоссияВрач-диетологВода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры