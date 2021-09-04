Диетолог назвала два самых вредных фастфуд-продукта
Газировка и блюда с трансжирами являются наиболее вредными фастфуд-продуктами, считает диетолог Елена Соломатина.
«Наиболее вредна сладкая газировка. Это ввод в организм глюкозы с разными наполнителями. Газ раздражает слизистую, сахар моментально всасывается вместе с ароматизаторами и красителями-фосфатами. На второе место по вредности я поставлю блюда с трансжирами, разрушающими наши клетки и являющимися канцерогеном», — пояснила специалист в комментарии РИА ФАН.
Диетолог пояснила, что подобные продуты вызывают быстрое привыкание из-за большого количества содержащихся в них добавок.
«Для того, чтобы наш организм нормально работал, он должен получать нутриенты. Это химические элементы, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Увы, фастфуд их не имеет, при этом дает много калорий. Мы «набиваем желудок», не получая необходимого», — приводят комментарий Соломатиной «Известия».
Ранее стало известно, что власти пяти городов в Нидерландах решили бороться с ожирением. Они запретили поставки вредных продуктов в рестораны быстрого питания, пишет газета NL Times.
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