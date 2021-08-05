Россиянка обвинила «Макдональдс» в оскорблении чувств верующих

Россиянка подала в суд на сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» за то, что реклама фастфуда оскорбила ее религиозные чувства. Об этом пишет «Свободная пресса».

Как утверждает Ксения Овчинникова в своем иске, в 2019 году в Омске она увидела рекламу ресторана. Американский фастфуд предлагал купить чизбургер и наггетсы по акции за 39 рублей. Девушка поддалась соблазну, купила и съела бургер. Ситуация произошла во время Великого поста, который Овчинникова соблюдала 16 лет подряд.

Россиянка утверждает, что «Макдональдс» нарушил закон о защите прав потребителей. Кроме того, Овчинникова считает, что фастфуд нарушил статью Конституции РФ, согласно которой гражданам «гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». В связи с этим россиянка требует от ресторана возмещения морального ущерба в размере 1 тысячи рублей.

