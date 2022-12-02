Диетолог назвал способ быстро похудеть к Новому году

Этому поспособствует кетогенная диета. По его словам, если перейти на жирную пищу и отказаться от углеводов, то коррекция фигуры к Новому году станет посильной задачей. Необходимо есть мясо с жирными соусами вроде майонеза.

Ограничивать общее количество употребляемой пищи, часами тренироваться в спортзале или совершать длительные пешие прогулки не нужно, достаточно придерживаться этой необычной диеты, сообщил врач. Он уверен, что результат не заставит себя ждать.

Отмечается, что за две-три недели можно похудеть на пять-десять килограммов.

Для того, чтобы похудеть, нужно увеличить физическую активность, делать силовые упражнения и следить за своим питанием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

