Диетолог назвал способ быстро похудеть к Новому году

Быстро похудеть к Новому году возможно, если выбрать правильную диету, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-диетолога Алексея Ковалькова.

Назван простой способ похудеть

Этому поспособствует кетогенная диета. По его словам, если перейти на жирную пищу и отказаться от углеводов, то коррекция фигуры к Новому году станет посильной задачей. Необходимо есть мясо с жирными соусами вроде майонеза.

Ограничивать общее количество употребляемой пищи, часами тренироваться в спортзале или совершать длительные пешие прогулки не нужно, достаточно придерживаться этой необычной диеты, сообщил врач. Он уверен, что результат не заставит себя ждать.

Отмечается, что за две-три недели можно похудеть на пять-десять килограммов.

Для того, чтобы похудеть, нужно увеличить физическую активность, делать силовые упражнения и следить за своим питанием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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