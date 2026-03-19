На «Мосфильме» откроют памятник Станиславу Говорухину
Памятник режиссеру, народному артисту России Станиславу Говорухину откроют на киностудии «Мосфильм» весной 2027 года. Об этом рассказал создавший монумент скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Благовестнов.
«У меня уже есть готовая работа - 58 сантиметров в высоту. Именно этот образ был утвержден для памятника, открытие которого намечено на 29 марта следующего года в день рождения Станислава Сергеевича Говорухина», - отметил он в беседе с ТАСС.
Скульптор изобразил режиссера, облокотившегося на штатив, в полный рост. Высота памятника составит 2 м 60 см. По словам Благовестнова, он замыслил образ «с отсылкой на Геркулеса Фарнезского, который стоит в похожей позе».
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 90-летия со дня рождения Говорухина. Режиссер умер в 2018 году в возрасте 82 лет, напоминает Ura.ru.
