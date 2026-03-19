Задержаны устроившие теракт против главы совета депутатов Новой Каховки

ФСБ совместно со Следственным комитетом задержали пять человек, которые в 2025 году устроили теракт против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Как отметили в ведомстве, к подготовке и совершению преступления причастны граждане Украины и России. В целях оказания содействия Киеву один из фигурантов инициативно установил контакт с представителями спецслужб Украины и по их инструкциям получил компоненты для самодельного взрывного устройства.

По данным Следкома, в октябре прошлого года подозреваемые под контролем кураторов установили бомбу на входе в административное здание, дождались прибытия Леонтьева и привели СВУ в действие. От полученных травм чиновник скончался в больнице. Кроме того, были ранены находившиеся поблизости две пожилые женщины.

Правоохранители расследуют уголовное дело о теракте. Деяния злоумышленников содержат признаки других преступлений, следствие дополнительно квалифицирует их по соответствующим уголовным статьям.

В октябре 2025 года глава Совета народных депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев погиб из-за атаки ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что чиновник получил тяжелые ранения при ударе украинского дрона и впоследствии скончался, напоминает 360.ru.

