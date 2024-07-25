«Сирия, Иран, Турция»: В Россию завозят новые сладости из-за подорожания шоколада
Юрий Канцельсон заявил НСН, что цены на шоколад растут по всему миру из-за какао-бобов, в Россию же все больше завозят восточные сладости.
Цены на российские сладости из шоколада зависят от мировых цен на какао-бобы, подорожания не избежать, рассказал НСН вице-президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Канцельсон.
Nutella, Oreo, Milka, Chupa Chups, Ritter Sport, Toffifee, Toblerone и другие сладости из недружественных стран подорожают на 20–30%, пишут СМИ. По информации Mash, резкий скачок цен произойдёт в середине августа. Канцельсон считает, что рост цен связан с дефицитом какао-бобов.
«Пока еще какао-бобы в России не растут, мы это закупаем, а это основной компонент для производства шоколада и шоколадных изделий. Поэтому цены на наши изделия тоже вырастут. Все остальное у нас есть в России. Конкуренция на рынке огромная, сотни наименований конфет, пирожных и прочего. У потребителя сегодня есть выбор – покупать что-то подороже или что-то подешевле. Есть премиальный шоколад ручной работы, но это мизерные объемы. Хотя есть люди, которые готовые это покупать», - рассказал он.
При этом, по его словам, россияне сегодня имеют большой выбор сладостей, так как новые лакомства в страну поставляют Индия, Сирия и Турция.
«Мы сегодня сотрудничаем с Белоруссией, там прекрасные кондитерские фабрики, они экспортируют полный набор самых разнообразных конфетных изделий. Восточные сладости нам привозят с Кавказа, но там небольшие объемы. Турецкие лакомства у нас есть в полном объеме, очень большой выбор. Появились также сладости уже из Сирии, Ирана. Знаю, что собирается нам Индия привозить свои на пробу. Но это не основные направления все-таки. Швейцарский шоколад у нас в стране все равно будет, потому что есть любители», - отметил собеседник НСН.
Здоровый человек может съедать до целой плитки шоколада в день, но выбирать лучше горький вариант, который не теряет функции сильнейшего антидепрессанта, заявила ранее врач-диетолог Анна Белоусова «Радиоточке НСН».
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