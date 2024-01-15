Диетолог Стародубова: Зеленый чай замедляет старение головного мозга

Употребление зеленого чая на постоянной основе приводит к замедлению старения головного мозга, так как продукт действует сразу на несколько функций организма, сообщила диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова, передает «Москва 24».

Она отметила, что именно зеленый чай подвергается меньшей, что оставляет в нем много полезных свойств. Продукт также снижает риск развития диабета и онкологических заболеваний. Врач посоветовала включить чай в свой рацион, пить его каждый день.

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург также назвал эффективные напитки для профилактики тромбоза. Эксперт рекомендует пить морсы из ягод малины и ежевики с добавлением имбиря.

После новогодних застолий не стоит резко начинать голодать ради снижения веса, объяснила ранее «Радиоточке НСН» звездный диетолог Маргарита Королева. Она рекомендовала перестать есть соленое и пить больше воды. Королева также посоветовала оставить в рационе мясо с рыбой и не забывать про репу, редиску (сезонные овощи). Она отметила, что резко менять свои пищевые привычки не стоит.

По ее словам, в составе питания надо оставить белок – это мяса, птица, рыба. Также в рацион надо ввести овощи и сезонные фрукты для поддержания иммунитета. Объемы пищи должны быть лаконичными - не более 200-250 граммов за прием.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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