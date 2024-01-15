Диетолог Стародубова: Зеленый чай замедляет старение головного мозга

Употребление зеленого чая на постоянной основе приводит к замедлению старения головного мозга, так как продукт действует сразу на несколько функций организма, сообщила диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова, передает «Москва 24».

Она отметила, что именно зеленый чай подвергается меньшей, что оставляет в нем много полезных свойств. Продукт также снижает риск развития диабета и онкологических заболеваний. Врач посоветовала включить чай в свой рацион, пить его каждый день.