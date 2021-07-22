Дерматолог предупредила об опасности бань

Врачи рассказали, какие риски для здоровья таит в себе поход в баню. Дерматолог Галина Кудряшева сообщила, что посетители общественных бань, саун и бассейнов чаще всего заражаются грибком, вирусом папилломы человека и контагиозным моллюском. Также, по словам специалиста, довольно часто там встречается и такая опасная болезнь, как бытовой сифилис.

Тем, кто не планирует отказываться от походов в баню и бассейн, врач советует чётко соблюдать правила гигиены.

«Надо использовать только свои тапочки, шайки, а также не садиться голым телом на лавки. Хорошо бы брать с собой хлоргексидин или любой другой антисептик и обрабатывать им стопы. Вообще, важна личная гигиена. После плавания в бассейне, после бани можно использовать специальное мыло или гель с противогрибковым эффектом. Если на ногах, на коже есть какие-то ранки, то лучше вообще воздержаться от посещения бани или бассейна», – сообщила врач «Радио 1».