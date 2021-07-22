Дерматолог предупредила об опасности бань

Врачи рассказали, какие риски для здоровья таит в себе поход в баню. Дерматолог Галина Кудряшева сообщила, что посетители общественных бань, саун и бассейнов чаще всего заражаются грибком, вирусом папилломы человека и контагиозным моллюском. Также, по словам специалиста, довольно часто там встречается и такая опасная болезнь, как бытовой сифилис.

Тем, кто не планирует отказываться от походов в баню и бассейн, врач советует чётко соблюдать правила гигиены.

«Надо использовать только свои тапочки, шайки, а также не садиться голым телом на лавки. Хорошо бы брать с собой хлоргексидин или любой другой антисептик и обрабатывать им стопы. Вообще, важна личная гигиена. После плавания в бассейне, после бани можно использовать специальное мыло или гель с противогрибковым эффектом. Если на ногах, на коже есть какие-то ранки, то лучше вообще воздержаться от посещения бани или бассейна», – сообщила врач «Радио 1».

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А ранее россиянам рассказали, почему почему нельзя долго находиться на пляже. Хирург-флеболог Армен Авакян отметил, что люди с варикозным расширением вен рискуют получить тромбоз во время пляжного отдыха

«Если у человека на ногах вены выступают из-за варикозного расширения, а он лежит на пляже летом под солнцем, то солнечные лучи будут попадать на вены и нагревать их», - сказал эксперт. Это, в свою очередь может привести к тромбофлебиту (тромбоз вен).

Авакян отметил, что это может произойти, «если человек проспал на пляже под прямыми солнечными лучами час, два или три».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗдоровьеВрачи
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