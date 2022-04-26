Дерматолог рассказала, чем опасно весеннее солнце
Использование солнцезащитного средства необходимо для защиты молодости и красоты кожи, а также для профилактики онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова в беседе с «Вечерней Москвой».
Специалист объяснила, что отсутствие защиты приводит к появлению морщин и пигментных пятен на коже лица.
«Свободные радикалы, которые образуются при попадании солнечных фотонов на кожу, атакуют естественный белок. А белок — это коллаген, это упругость кожи и отсутствие морщин», — подчеркнула Галлямова.
Дерматолог также отметила важность защиты кожи от весеннего солнца для профилактики онкозаболеваний, что особенно важно для обладателей светлой кожи первого и второго типов. Галлямова пояснила, что в некоторых случаях солнечное излучение может способствовать развитию меланомы, и использование солнцезащитного крема поможет обезопасить себя от этого тяжелого системного заболевания.
«Также защитные средства помогают при профилактике других видов рака кожи, появление которых может спровоцировать избыточная инсоляция», — добавила дерматолог.
Медик рекомендовала выбирать уровень SPF-защиты средства в зависимости от сезона и времени, проводимого на улице: летом необходима защита на уровне SPF 50, в пасмурную погоду весной и осенью будет достаточно SPF 30. Однако, если человеку предстоит долго находиться на солнце, в любой сезон понадобятся средства с маркировкой SPF 50.
Галлямова напомнила, что обновлять солнцезащитное средство на коже следует раз в два часа, поэтому врач рекомендовала не наносить его под тональный крем, а использовать тон с SPF-фактором или защитную пудру.
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