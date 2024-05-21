Депутаты выступили за переход на удаленку в период сезонной аллергии
В Госдуму внесут проект закона о праве работников переводиться на дистанционную работу в период сезонной аллергии, сообщает РИА Новости.
Для этого должно быть соответствующее медицинское заключение. Инициатива принадлежит фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким. Предлагается ввести очередность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска для работников с аллергией. Как считают депутаты, для них отпуск должен предоставляться в приоритетном порядке, когда у начинается аллергия.
Как заявил замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов, для самого человека это большой плюс, так как он не будет активно контактировать с аллергенами.
Ранее аллерголог Логина рассказала, как обезопасить себя в период аллергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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