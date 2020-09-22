Депутат Мосгордумы Татьяна Батышева дала советы по рациону детей в осенний период

Не менее важен витамин С, повышающий сопротивляемость организма инфекциям и отвечающий за хорошее настроение. Для этого необязательно в большом количестве пить свежевыжатый апельсиновый сок. Источниками этого витамина являются картофель, сладкий перец, шиповник, клюква.

Очень полезным осенним продуктом Батышева назвала квашеную капусту – в ней много витамина С, а также цинка, железа, фосфора, йода и кальция, клетчатки, пишет «АиФ».

Из овощей можно делать супы, рагу и запеканки. Специалист также посоветовала не пренебрегать мясом. Оно содержит витамины группы В, укрепляющие иммунитет, и витамин D, необходимый для усвоения кальция и фосфора, роста, развития и формирования костей и зубов.

Компенсировать витамин D при недостатке солнечного света можно такими продуктами, как морская рыба, яичный желток, молоко.

