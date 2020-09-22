Депутат Мосгордумы Татьяна Батышева дала советы по рациону детей в осенний период
Рацион школьника в осенний период должен состоять из сезонных продуктов. Об этом рассказала депутат Мосгордумы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева.
По ее словам, в меню должны входить тыква и морковь в них много витамина А, необходимого для роста и оптимальной работы иммунной системы.
Не менее важен витамин С, повышающий сопротивляемость организма инфекциям и отвечающий за хорошее настроение. Для этого необязательно в большом количестве пить свежевыжатый апельсиновый сок. Источниками этого витамина являются картофель, сладкий перец, шиповник, клюква.
Очень полезным осенним продуктом Батышева назвала квашеную капусту – в ней много витамина С, а также цинка, железа, фосфора, йода и кальция, клетчатки, пишет «АиФ».
Из овощей можно делать супы, рагу и запеканки. Специалист также посоветовала не пренебрегать мясом. Оно содержит витамины группы В, укрепляющие иммунитет, и витамин D, необходимый для усвоения кальция и фосфора, роста, развития и формирования костей и зубов.
Компенсировать витамин D при недостатке солнечного света можно такими продуктами, как морская рыба, яичный желток, молоко.
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