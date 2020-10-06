Депутат МГД Елена Самышина рассказала о пилотном проекте системы цифровой поддержки врачей

Система цифровой поддержки врачей для пакетных назначений диагностики и анализов сократит время на назначение исследований в 10 раз. Теперь процедура будет занимать всего 15 секунд. Об этом сообщила депутат Мосгордумы, главный врач поликлиники №3 Елена Самышина.

Предполагается, что подобная система в будущем появится во всех взрослых поликлиниках столицы.

Пилотный проект системы бы протестирован на базе четырех поликлиник. Разработанная программа предложит врачу максимально полный набор исследований для дальнейшей диагностики сразу же после определения предварительного диагноза.

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По словам депутата, пациенты смогут записаться сразу на комплекс исследований по назначению врача, а не на каждое отдельно, передает АГН «Москва».

Записаться на прием или исследования по направлению пациенты могут на официальном портале мэра, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «ЕМИАС.ИНФО» и других.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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