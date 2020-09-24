Депутат МГД Батышева: Родителям важно помнить о соблюдении режима дня и питания школьников

Стремление некоторых родителей к раннему развитию детей может привести к ухудшению памяти, внимания и усталости.

Об этом предупредила депутат МГД Татьяна Батышева. По ее словам, необходимо найти баланс между «всесторонним развитием» и реальными возможностями организма ребенка.

По ее словам, перегрузки могут привести к хронической усталости, нервозности и рассеянности ребенка. Это в свою очередь ведет к потере мотивации в учебе, ребенок также может часто болеть.