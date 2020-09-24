Депутат МГД Батышева: Родителям важно помнить о соблюдении режима дня и питания школьников
Стремление некоторых родителей к раннему развитию детей может привести к ухудшению памяти, внимания и усталости.
Об этом предупредила депутат МГД Татьяна Батышева. По ее словам, необходимо найти баланс между «всесторонним развитием» и реальными возможностями организма ребенка.
По ее словам, перегрузки могут привести к хронической усталости, нервозности и рассеянности ребенка. Это в свою очередь ведет к потере мотивации в учебе, ребенок также может часто болеть.
Парламентарий подчеркнула, что для правильного развития мозга ребенка, ему нужно живое общение с родителями, сообщает "АиФ".
Кружки она посоветовала выбирать в том случае, если у школьника остаются силы после основных занятий. А выбирать дополнительные занятия стоит исходя из предпочтений ребенка.
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