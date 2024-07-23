Врач предупредил о риске ДТП из-за биполярного расстройства у водителей

Водители с биполярным расстройством могут представлять опасность на дороге, так как их состояние может привести к ДТП. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил психотерапевт и кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

Специалист объяснил, что биполярное расстройство, ранее известное как маниакально-депрессивный психоз, включает два полюса: маниакальные эпизоды с чрезмерным восторгом и депрессивные с пониженным настроением.