Врач предупредил о риске ДТП из-за биполярного расстройства у водителей
Водители с биполярным расстройством могут представлять опасность на дороге, так как их состояние может привести к ДТП. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил психотерапевт и кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
Специалист объяснил, что биполярное расстройство, ранее известное как маниакально-депрессивный психоз, включает два полюса: маниакальные эпизоды с чрезмерным восторгом и депрессивные с пониженным настроением.
По словам Фомина, водитель с биполярным расстройством представляет опасность из-за неадекватной оценки ситуации: в депрессивном эпизоде у него замедляется реакция, а в маниакальном — возникает ложное чувство сверхспособностей, что может привести к нарушению ПДД и даже галлюцинациям.
Психотерапевт заключил, что биполярное расстройство у водителя может вызвать вспышки гнева, двигательное возбуждение и бессонницу, что также замедляет моторные функции и внимание, передает «Радиоточка НСН».
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